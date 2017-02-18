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18 февраля 2017, 21:42 | Бокс | Чемпионат.com

Российские боксёры из команды Patriot Boxing Team победили во втором матче WSB

Российские боксёры из команды Patriot Boxing Team победили китайский коллектив China Dragons во втором матче второго этапа Всемирной серии бокса (WSB).

Российские боксёры из команды Patriot Boxing <span class=error>Team</span> победили китайский коллектив China Dragons во втором матче второго этапа Всемирной серии бокса (WSB). Увеличить
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Борьба российских и китайских боксёров завершилась со счётом 4:1 в пользу Patriot Boxing Team. Победы одержали Максим Бабанин (свыше 91 кг), Данил Швед (до 81 кг), Артём Зайцев (до 69 кг) и Шахриер Ахмедов (до 60 кг). Овик Оганнисян (до 52 кг) уступил своему сопернику.

Следующим соперником Patriot Boxing Team станет команда Uzbek Tigers. Встреча состоится 4 марта.
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