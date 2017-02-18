Российские боксёры из команды Patriot Boxing Team победили во втором матче WSB

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Борьба российских и китайских боксёров завершилась со счётом 4:1 в пользу Patriot Boxing Team. Победы одержали Максим Бабанин (свыше 91 кг), Данил Швед (до 81 кг), Артём Зайцев (до 69 кг) и Шахриер Ахмедов (до 60 кг). Овик Оганнисян (до 52 кг) уступил своему сопернику.



Следующим соперником Patriot Boxing Team станет команда Uzbek Tigers. Встреча состоится 4 марта.