Российские боксёры из команды Patriot Boxing Team победили во втором матче WSB
Российские боксёры из команды Patriot Boxing Team победили китайский коллектив China Dragons во втором матче второго этапа Всемирной серии бокса (WSB).
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Борьба российских и китайских боксёров завершилась со счётом 4:1 в пользу Patriot Boxing Team. Победы одержали Максим Бабанин (свыше 91 кг), Данил Швед (до 81 кг), Артём Зайцев (до 69 кг) и Шахриер Ахмедов (до 60 кг). Овик Оганнисян (до 52 кг) уступил своему сопернику.
Следующим соперником Patriot Boxing Team станет команда Uzbek Tigers. Встреча состоится 4 марта.
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