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https://sport.mail.ru/news/boxing/28823127/
18 февраля 2017, 21:28 | Бокс | Sports.kz

Юрий Тарантин: Исламу не стоит разменивать себя на соперников второго эшелона

Редактор сайта Allboxing.ru Юрий Тарантин ответил на вопросы Sports.kz относительно победы казахстанца Каната Ислама над бразильцем Робсоном Ассисом.

Редактор сайта Allboxing.ru Юрий <span class=error>Тарантин</span> ответил на вопросы Sports.kz относительно победы <span class=error>казахстанца</span> Каната Ислама над бразильцем <span class=error>Робсоном</span> <span class=error>Ассисом</span>. Увеличить
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— Что можете, в целом, сказать о поединке?
— Как такого боя не получилось — слишком большая разница в классе и мотивации соперников.

 — Такой бой можно занести в плюс к Исламу, ведь соперник был слишком слаб?
— Думаю, что все же можно, так как Канат получил серьезную травму, но сумел правильно разобраться в ситуации и сильно прибавить.

 — Не считаете, что Ислам заслуживает уже более сильных оппонентов?
— Это совершенно точно. Век боксера не так долог, чтобы, имея такой потенциал, разменивать себя на соперников второго эшелона.

 — Как думаете, стоит ждать от Ислама больших боев? Ведь прошло уже много времени, а их нет.
— Тут очень мало зависит от самого боксера, и все находится в руках его менеджмента. В том, что Канат — агрессивный, атакующий и зрелищный боксер, и что в его потенциале устраивать интересные и большие бои, особых сомнений нет, но этот потенциал должна раскрыть команда. И вот здесь пока есть вопросы.

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