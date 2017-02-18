Юрий Тарантин: Исламу не стоит разменивать себя на соперников второго эшелона

— Что можете, в целом, сказать о поединке?

— Как такого боя не получилось — слишком большая разница в классе и мотивации соперников.



— Такой бой можно занести в плюс к Исламу, ведь соперник был слишком слаб?

— Думаю, что все же можно, так как Канат получил серьезную травму, но сумел правильно разобраться в ситуации и сильно прибавить.



— Не считаете, что Ислам заслуживает уже более сильных оппонентов?

— Это совершенно точно. Век боксера не так долог, чтобы, имея такой потенциал, разменивать себя на соперников второго эшелона.



— Как думаете, стоит ждать от Ислама больших боев? Ведь прошло уже много времени, а их нет.

— Тут очень мало зависит от самого боксера, и все находится в руках его менеджмента. В том, что Канат — агрессивный, атакующий и зрелищный боксер, и что в его потенциале устраивать интересные и большие бои, особых сомнений нет, но этот потенциал должна раскрыть команда. И вот здесь пока есть вопросы.