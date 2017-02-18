Боксер Нугаев защитил региональный титул WBC, выиграв у Юлдашева

В послужном списке Нугаева теперь 29 побед (18 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья. С 2011 по 2014 год он провел шесть поединков подряд в США и входил в десятку лучших по трем престижным версиям. Но в 2014 году проиграл соотечественнику Денису Шафикову в поединке за звание претендента на титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и вернулся в Россию, где провел второй бой кряду. Он впервые защитил пояс, который завоевал в прошлом поединке в декабре 2016 года, выиграв у филиппинца Арди Бойосса техническим нокаутом в 4-м раунде.

В активе Юлдашева 8 побед (2 нокаутом), 2 поражения.

Еще двое россиян выиграли в титульных боях.

В другом поединке россиянин Юрий Кашинский завоевал вакантный титул чемпиона Восточного региона Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 90,7 кг, победив в 10-раундовом поединке Кристияна Крстачича из Германии техническим нокаутом во втором раунде. Представитель Германии во втором раунде четырежды оказывался на полу, после чего судья остановил поединок.

В активе Кашинского 11 побед (10 нокаутом), ни одного поражения, Крстачича — 13 побед (10 нокаутом), 1 поражение. Ранее титулом чемпиона Восточного региона WBO в этом весе владел другой россиянин, Андрей Князев.

Россиянин Мурад Арсланов защитил титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии WBC в весе до 55,3 кг, победив в 10-раундовом бою белоруса Андрея Исаева по очкам. Все судьи отдали победу россиянину — 98:92, 97:93, 96:94. «Соперник у меня был хитрый, он провел много боев. Поэтому одолеть его я старался своим напором и сразу готовился к 10-раундовому бою», — сказал ТАСС после боя Арсланов.

Арсланов впервые защитил пояс, завоеванный в прошлом поединке в декабре 2016 года благодаря победе над азербайджанцем Рауфом Агаевым по очкам. В его послужном списке теперь 8 побед (4 нокаутом), ни одного поражения, в активе Исаева — 30 побед (9 нокаутом), 8 поражений.