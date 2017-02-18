Канат Ислам: Дайте мне «Канело» и Котто. Я готов умереть в ринге

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Утром 18 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) Ислам встречался с бразильцем Робсоном Ассисом (16−3, 9 КО). Поединок, рассчитанный на десять раундов, не продлился дольше одного. Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде.

После победы Ислам упомянул имена боксеров, с которыми хотел бы встретиться. Это чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) и экс-чемпион в среднем весе пуэрториканец Мигель Котто (40−5, 33 КО).

«Я усердно тренировался. Дайте мне “Канело”, дайте Котто, я хочу больших боев. Я готов умереть в ринге. Мое время пришло», — заявил Ислам сразу после боя. Ранее казахстанец также рассказал, что проведет поединок летом в Астане в рамках выставки EXPO-2017.

Для непобежденного Ислама этп победа стала 23-й в 23 боях, из которых 19 он завершил нокаутом. Благодаря этому успеху он поднялся на десять позиций в независимом рейтинге по версии Boxrec.com.

Между тем, Ислама сравнили с его именитым соотечественником Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), являющимся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Российские комментаторы «Матч ТВ» выразили мнение, что Ислам уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких как «Канело» или Эрисланди Лара. В свою очередь олимпийский чемпион, глава казахстанского боксерского клуба «Астана Арланс» Серик Сапиев считает, что Ислам способен побить Альвареса и Котто.