«Астана Арланс» победили «Узбек Тайгерс» со счетом 4:1

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Досрочную победу казахстанцам гарантировали Олжас Саттыбаев (до 52 кг), Закир Сафиуллин (до 60 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 69 кг). Следом на ринг в весовой категории до 81 кг вышел Нурдаулет Жарманов, который уступил Бектемиру Меликузиеву — 0:3 (46:49, 46:49, 46:49). Однако довел счет до разгромного Камшыбек Конкабаев (+91 кг), не оставивший шансов Баходиру Жалолову — 3:0 (50:45, 49:46, 48:47).