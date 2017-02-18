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18 февраля 2017, 18:14 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

«Астана Арланс» победили «Узбек Тайгерс» со счетом 4:1

«Астана Арланс» уверенно одолел соперников из «Узбек Тайгерс» с общим счетом 4:1, передает Prosports.kz.

<span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> уверенно одолел соперников из Узбек <span class=error>Тайгерс</span> с общим счетом 4:1 передает Prosports.kz. Увеличить
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Досрочную победу казахстанцам гарантировали Олжас Саттыбаев (до 52 кг), Закир Сафиуллин (до 60 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 69 кг). Следом на ринг в весовой категории до 81 кг вышел Нурдаулет Жарманов, который уступил Бектемиру Меликузиеву — 0:3 (46:49, 46:49, 46:49). Однако довел счет до разгромного Камшыбек Конкабаев (+91 кг), не оставивший шансов Баходиру Жалолову — 3:0 (50:45, 49:46, 48:47).

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