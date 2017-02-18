Исламу посоветовали встретиться с американским панчером
Твиттер Knockout Publicity предложил казахстанскому боксеру Канату Исламу (23−0, 19 КО) более сильного соперника после его убедительной победы над бразильцем Робсоном Ассисом (16−4, 9 КО), сообщает Sports.kz.
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«Канат Ислам против Джастина Делоача — это был бы хороший бой. Два действительно хороших и очень голодных панчера в первом среднем весе», — пишет Knockout Publicity.
Статистика 23-летнего американского боксера Джастина Делоача — 16−1, 8 КО. 24 февраля он поборется за вакантный титул USBA в бою с соотечественником Кристофером Пирсоном (14−1, 10 КО).
Напомним, Ислам одержал свою 23-ю победу на
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