Исламу посоветовали встретиться с американским панчером

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«Канат Ислам против Джастина Делоача — это был бы хороший бой. Два действительно хороших и очень голодных панчера в первом среднем весе», — пишет Knockout Publicity.



Статистика 23-летнего американского боксера Джастина Делоача — 16−1, 8 КО. 24 февраля он поборется за вакантный титул USBA в бою с соотечественником Кристофером Пирсоном (14−1, 10 КО).



Напомним, Ислам одержал свою 23-ю победу на профи-ринге, нокаутировав Ассиса уже в первом раунде.