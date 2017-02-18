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https://sport.mail.ru/news/boxing/28821879/
18 февраля 2017, 18:11 | Бокс | Sports.kz

Исламу посоветовали встретиться с американским панчером

Твиттер Knockout Publicity предложил казахстанскому боксеру Канату Исламу (23−0, 19 КО) более сильного соперника после его убедительной победы над бразильцем Робсоном Ассисом (16−4, 9 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> Knockout Publicity предложил казахстанскому боксеру Канату Исламу (23−0 19 КО) более сильного соперника после его убедительной победы над бразильцем <span class=error>Робсоном</span> <span class=error>Ассисом</span> (16−4 9 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Канат Ислам против Джастина Делоача — это был бы хороший бой. Два действительно хороших и очень голодных панчера в первом среднем весе», — пишет Knockout Publicity.

Статистика 23-летнего американского боксера Джастина Делоача — 16−1, 8 КО. 24 февраля он поборется за вакантный титул USBA в бою с соотечественником Кристофером Пирсоном (14−1, 10 КО).

Напомним, Ислам одержал свою 23-ю победу на профи-ринге, нокаутировав Ассиса уже в первом раунде.

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