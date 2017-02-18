Как остановить таких «тигров»? Против «Астана Арланс» выйдут три олимпийских призера Рио

Казахстанских боксеров из «Астана Арланс», входящий в Президентский клуб «Астана», ждет серьезное испытание в грядущем домашнем матче WSB против команды «Узбек Тайгерс». Как и ожидалось, «тигры» поддержали принципиальность противостояния и привезут в Талдыкорган по-настоящему боевой состав, среди которых сразу три призера Олимпиады в Рио. Подробнее о соперниках — в материале Vesti.kz.

На свой первый матч седьмого сезона WSB против «Чайна Драгонс», который также был выездным, «Узбек Тайгерс» повезли не самых своих сильных боксеров, которые потерпели поражение. В Казахстане выступят же практически самые ведущие бойцы Узбекистана. В составе гостей будет не хватать разве что триумфатора Олимпиады в Рио Хасанбоя Дусматова.

Но и без него боксерская команда изобилует титулованными и знаменитыми боксерами. В Казахстан приедут три призера Олимпиады в Рио — этот факт напрямую говорит о намерениях «тигров». В то же время в «Астана Арланс» будет лишь один участник прошедшего в прошлом году главного старта четырехлетия.

Олжас Саттыбаев — Аброржон Кадиров (до 52 килограммов)

В первом поединке матча примет участие капитан казахстанской команды. На прошлой Олимпиаде Саттыбаев дошел до 1/8 финала, где проиграл азербайджанцу Эльвину Мамишзаде. Противостоять ему будет знакомый «арланам» по прошлому сезону Аброржон Кодиров. Тогда в апреле узбекский боксер потерпел досрочное поражение от Азата Махметова. Так что Саттыбаев имеет определенное преимущество перед соперником.

Закир Сафиуллин — Муроджон Ахмадалиев (до 60 килограммов)

Несколько сложнее придется в Талдыкоргане Сафиуллину. Его соперник за последние два года зарекомендовал себя стабильным и сильным участником крупнейших мировых стартов. 22-летний Ахмадалиев отметился сначала «серебром» чемпионата мира в Дохе (2015-й год), а после бронзовой медалью ОИ в Рио. Главное, что никакие титулы и звания не угнетают Закира до поединка. Еще до старта нынешнего сезона WSB Сафиуллин отметил, что устойчив в эмоциональном плане и выступает только, чтобы победить.

Асланбек Шымбергенов — Шахрам Гиясов (до 69 килограммов)

Интересное противостояние ждет зрителей и в этой паре. Гиясов знаком казахстансикм болельщикам прежде всего по Играм в Рио. Именно этот боксер встречался с Данияром Елеусиновым в финале Олимпиады в весовой категории до 69 килограммов. Тогда узбекский боец проиграл Елеусинову, но продемонстрировал напор и волевые качества.

Стоит отметить, что Гиясов выбил из ОИ марокканца Мохаммеда Рабии, который на последнем ЧМ в финале победил Елеусинова. Шымбергенов при этом обладает отличной выносливостью. И если Шахрам Гиясов провел в WSB только один поединок, то на счету Асланбека семь боев (пять побед, два поражения). Памятной победой Шымбергенова является виктория над кубинцем Роньелем Иглесиасом Сотолонго в 2015 году. Опыт может стать одним из факторов, который повлияет на исход.

Нурдаулет Жарманов — Бектимир Меликузиев (до 81 килограмма)

Пожалуй, труднее всего придется именно Жарманову. В свои 20 лет Меликузиев успел стать чемпионом Азии (2015), серебряным призером чемпионата мира (2015), а также завоевать «серебро» Олимпиады в Рио-де-Жанейро. При этом эксперты называют одаренного боксера одним из самых перспективных любителей в своей весовой категории.

Стоит отметить, что все титулы Бектемир завоевал в весовой категории до 75 килограммов. В Талдыкоргане же он выступит в более тяжелом весе. В свою очередь Жарманов провел в WSB четыре боя, и одержал только одну победу.

Камшыбек Конкабаев — Баходыр Жалолов (свыше 91 килограмма)

Хорошие шансы на победу в этом поединке будут у чемпиона мира среди военнослужащих Конкабаева. Тем более, что для соперника эта встреча станет дебютом во Всемирной серии бокса. За спиной у Жалолова участие в чемпионате мира-2015, где он стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Рио узбекский боксер дошел до 1\4 финала. Камшыбек провел за «Астана Арланс» три боя, потерпев одно поражение.

Напомним, матчевая встреча команд состоится 18 февраля во Дворце спорта «Жастар» в Талдыкоргане и станет первой домашней для «Астана Арланс» в новом сезоне WSB.

Начало встречи между «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» — в 18:00 по времени Астаны. Транслировать матч будет телеканал «Хабар».