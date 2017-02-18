Чудинов 18 марта в Ярославле должен провести промежуточный бой

Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором среднем весе. В феврале 2016-го немец также в Германии взял реванш и вернул пояс. В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у Штурма после поединка, показала наличие станозолола, входящего в перечень запрещенных препаратов. Согласно резолюции WBA ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов и британец Джордж Гроувз стали претендентами на вакантный пояс WBA Super. Стороны не могут договориться об организации боя с декабря 2016 года.

«Скорее всего, мы сделаем Федору промежуточный бой 18 марта в Ярославле. Соперников смотрим, делаем предложения, а в конце мая уже планируем бой с Гроувзом. Тут будут торги, потому что не получается договориться», — сказал Кремлев.