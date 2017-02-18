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https://sport.mail.ru/news/boxing/28818427/
18 февраля 2017, 10:29 | Бокс | Р-Спорт

Чудинов 18 марта в Ярославле должен провести промежуточный бой

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда россиянина Федора Чудинова намерена организовать боксеру промежуточный бой 18 марта в Ярославле, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Чудинова Умар Кремлев.

Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором среднем весе. В феврале 2016-го немец также в Германии взял реванш и вернул пояс. В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у Штурма после поединка, показала наличие станозолола, входящего в перечень запрещенных препаратов. Согласно резолюции WBA ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов и британец Джордж Гроувз стали претендентами на вакантный пояс WBA Super. Стороны не могут договориться об организации боя с декабря 2016 года.

«Скорее всего, мы сделаем Федору промежуточный бой 18 марта в Ярославле. Соперников смотрим, делаем предложения, а в конце мая уже планируем бой с Гроувзом. Тут будут торги, потому что не получается договориться», — сказал Кремлев.
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