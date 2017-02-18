Демьяненко о поединке с Ассисом: Такие бои Исламу не нужны
Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде боя в США.
«Такие бои Канату Исламу не нужны. Чтобы выходить на новый уровень, ему давно пора подбирать серьезных боксеров. Если у его оппонента рейтинг небольшой, к тому же его несколько раз побеждали, зачем нужен такой соперник. Что он даст Исламу?» — отметил Демьяненко.
В поединке, который прошел в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США), Ислам в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Ассиса. Стоит отметить, что казахстанец боксировал с сильным рассечением глаза, которое получил в самом начале поединка. Для 32-летнего Ислама эта победа стала 23-й в 23 боях (19-я нокаутом).
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Напомним, ранее министр спорта официально подтвердил проведение боксерского вечера в рамках EXPO-2017 и рассказал о ходе переговоров с Исламом и Головкиным.
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