Демьяненко о поединке с Ассисом: Такие бои Исламу не нужны

Вице-президент федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz очередную победу чемпиона WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе казахстанского боксера Каната Ислама (23−0, 19 КО) над бразильцем Робсоном Ассисом (16−4, 9 КО).

«Такие бои Канату Исламу не нужны. Чтобы выходить на новый уровень, ему давно пора подбирать серьезных боксеров. Если у его оппонента рейтинг небольшой, к тому же его несколько раз побеждали, зачем нужен такой соперник. Что он даст Исламу?» — отметил Демьяненко.

В поединке, который прошел в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США), Ислам в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Ассиса. Стоит отметить, что казахстанец боксировал с сильным рассечением глаза, которое получил в самом начале поединка. Для 32-летнего Ислама эта победа стала 23-й в 23 боях (19-я нокаутом).

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова сразу же поздравила своего соотечественника с победой. А сам Канат рассказал о планах провести поединок в рамках боксерского вечера в Астане.

Напомним, ранее министр спорта официально подтвердил проведение боксерского вечера в рамках EXPO-2017 и рассказал о ходе переговоров с Исламом и Головкиным.