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18 февраля 2017, 10:13 | Бокс | Lenta.Ru

Рой Джонс стал чемпионом мира по версии WBF

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший стал лучшим боксером планеры по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 килограммов, сообщает ТАСС.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший стал лучшим боксером планеры по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 9071 килограммов. В Вилмингтоне (США штат Делавэр) он победил канадца Бобби Ганна в восьмом раунде техническим нокаутом. Увеличить
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В Вилмингтоне (США, штат Делавэр) он встретился на ринге с канадцем Бобби Ганном. Джонс одержал над ним победу техническим нокаутом после того, как в начале восьмого раунда из 12-ти противник отказался от продолжения боя.

Таким образом, теперь на счету 48-летнего Джонса 65 побед (из них 47 — нокаутом) и девять поражений.

Рой Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой). В сентябре 2015-го американец принял российское гражданство. В первом после этого поединке в декабре того же года в Москве он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в четвертом раунде.

Затем Джонс побеждал дважды — дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и Родни Мура по очкам.

В активе 43-летнего Ганна 21 победа (а том числе 18 — нокаутом), семь поражений и ничья. За титул чемпиона мира он боролся дважды, однако в первый раз в 2007 году в бою за звание Всемирной боксерской организации (WBO) его одолел тот же Маккаринелли, а в 2009-м канадец уступил поляку Кшиштофу Влодарчику в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF).
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