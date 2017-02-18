Рой Джонс стал чемпионом мира по версии WBF

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Вилмингтоне (США, штат Делавэр) он встретился на ринге с канадцем Бобби Ганном. Джонс одержал над ним победу техническим нокаутом после того, как в начале восьмого раунда из 12-ти противник отказался от продолжения боя.

Таким образом, теперь на счету 48-летнего Джонса 65 побед (из них 47 — нокаутом) и девять поражений.

Рой Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой). В сентябре 2015-го американец принял российское гражданство. В первом после этого поединке в декабре того же года в Москве он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в четвертом раунде.

Затем Джонс побеждал дважды — дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и Родни Мура по очкам.

В активе 43-летнего Ганна 21 победа (а том числе 18 — нокаутом), семь поражений и ничья. За титул чемпиона мира он боролся дважды, однако в первый раз в 2007 году в бою за звание Всемирной боксерской организации (WBO) его одолел тот же Маккаринелли, а в 2009-м канадец уступил поляку Кшиштофу Влодарчику в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF).