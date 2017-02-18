Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28818260/
18 февраля 2017, 11:01 | Бокс | Sports.kz

Ислам рассказал, когда проведет следующий бой

Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам после победы нокаутом над Робсоном Ассисом, рассказал, когда планирует в следующий раз выйти на ринг, сообщает Sports.kz.

«В первом раунде я получил повреждение, и поэтому нельзя было затягивать. Я постарался и одержал победу нокаутом в первом раунде. Всем большое спасибо! Впереди большое событие для казахстанского бокса. Этим летом в Астане на ЭКСПО состоится боксерский вечер. Я выступлю на нем и добьюсь победы», — сказал Канат после поединка.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Чудинов 18 марта в Ярославле должен провести промежуточный бой

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда россиянина Федора Чудинова намерена организовать боксеру промежуточный бой 18 марта в Ярославле, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Чудинова Умар Кремлев.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Уорда потроллили популярностью Головкина

Ислам в первом раунде нокаутировал Ассиса

Канат Ислам: «Дайте мне Канело и Котто!»