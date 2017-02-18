Ислам рассказал, когда проведет следующий бой

«В первом раунде я получил повреждение, и поэтому нельзя было затягивать. Я постарался и одержал победу нокаутом в первом раунде. Всем большое спасибо! Впереди большое событие для казахстанского бокса. Этим летом в Астане на ЭКСПО состоится боксерский вечер. Я выступлю на нем и добьюсь победы», — сказал Канат после поединка.