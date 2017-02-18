Канат Ислам нокаутировал Робсона Ассиса в первом раунде

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Казахстанский боксер Канат Ислам, чемпион WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе, одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке, который прошел в в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США), Ислам одержал победу над бразильцем Робсоном Ассисом. По плану бой должен был пройти десять раундов, но Ислам нокаутировал соперника уже в первом раунде. Стоит отметить, что казахстанец боксировал с сильным рассечением глаза, которое получил в самом начале поединка.

32-летний Ислам выступает в профессионалах с 2012 года и не имеет поражений в карьере. Эта победа стала для него 23-й в 23-х боях (15-я нокаутом), а поединок стал четвертым в в США — ранее Ислам также дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминикане.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kanat Islam vs Robson Assis <a href="https://twitter.com/hashtag/JonesGunn?src=hash">#JonesGunn</a> <a href="https://t.co/B6B5vgI302">pic.twitter.com/B6B5vgI302</a></p>— Fancy Combat (@FancyCombat) <a href="https://twitter.com/FancyCombat/status/832793786283487232">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>