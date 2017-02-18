Канат Ислам нокаутировал Робсона Ассиса в первом раунде
Казахстанец провел бой в США против бразильца Робсона Ассиса.
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Казахстанский боксер Канат Ислам, чемпион WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе, одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В поединке, который прошел в в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США), Ислам одержал победу над бразильцем Робсоном Ассисом. По плану бой должен был пройти десять раундов, но Ислам нокаутировал соперника уже в первом раунде. Стоит отметить, что казахстанец боксировал с сильным рассечением глаза, которое получил в самом начале поединка.
32-летний Ислам выступает в профессионалах с 2012 года и не имеет поражений в карьере. Эта победа стала для него 23-й в 23-х боях (15-я нокаутом), а поединок стал четвертым в в США — ранее Ислам также дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминикане.
Напомним, что в главном бою этого вечера бокса
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