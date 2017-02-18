Россиянин Аванесян проведет защиту титула чемпиона мира WBA против Питерсона

Аванесян завоевал пояс «временного» чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в 9-м раунде. В мае прошлого года россиянин защитил титул, выиграв у знаменитого американца Шейна Мосли по очкам. Благодаря этой победе он завоевал право провести бой с победителем поединка между «регулярным» чемпионом мира WBA Китом Турманом и Шейном Портером (оба — США), который прошел в июне в Нью-Йорке и завершился в пользу Турмана. Однако в ноябре WBA перевела Турмана в ранг «суперчемпиона» мира, а Аванесяна провозгласила «регулярным».

Всего в послужном списке 28-летнего россиянина 22 победы (10 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. С 2009 года он выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом. Дважды он выступил в Великобритании, по разу — в Монако и США.

Питерсон был чемпионом мира по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг. Если пояс WBA американец больше не защищал, то пояс IBF отстаивал трижды. В его активе есть победы над известным британцем Амиром Ханом и олимпийским чемпионом доминиканцем Феликсом Диасом. Всего на счету 33-летнего американца 34 победы (17 — нокаутом), три поражения и одна ничья.

Питерсон выйдет на ринг впервые после почти 18-месячного перерыва. В последний раз он проводил поединок в октябре 2015 года, когда спорным судейским решением выиграл по очкам большинством голосов у Диаса. Американец вел переговоры о проведении боя с пуэрториканцем Мигелем Котто в конце прошлого года, но они не увенчались успехом.

На данный момент три россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Аванесяна, это Денис Лебедев (WBA, вес до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (IBF, до 90,71 кг). Дмитрий Бивол владеет титулом «временного» чемпиона мира WBA в весе до 79,38 кг, Григорий Дрозд — поясом «чемпиона мира в отпуске» по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.