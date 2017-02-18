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«Я ещё не боксировал перед толпой в 90 тысяч человек, думаю, это будет волнующе. А что касается опыта, то он приходит с годами, тут не поспоришь. Но мы занимаемся спортом, который принадлежит молодым. Я верю, что бокс — это спорт молодых», — цитирует чемпиона мира BoxingScene.