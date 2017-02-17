Михалкин проведёт свой следующий бой против Махтеенко

Поединок состоится 18 марта в Швеции, рассказал представитель команды Михалкина Александр Алексеев.



Ранее сообщалось, что Михалкин должен провести поединок против немца Роберта Штиглица за титул Европейского боксёрского союза.



Напомним, в марте 2016 года допинг-проба Михалкина дала положительный результат на мельдоний, однако позже боксёр был полностью оправдан.