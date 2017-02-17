Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28816725/
17 февраля 2017, 22:54 | Бокс | Чемпионат.com

Михалкин проведёт свой следующий бой против Махтеенко

Бывший чемпион Европы в полутяжёлом весе россиянин Игорь Михалкин проведёт свой следующий бой против Евгения Махтеенко, сообщает Allboxing.

Поединок состоится 18 марта в Швеции, рассказал представитель команды Михалкина Александр Алексеев.

Ранее сообщалось, что Михалкин должен провести поединок против немца Роберта Штиглица за титул Европейского боксёрского союза.

Напомним, в марте 2016 года допинг-проба Михалкина дала положительный результат на мельдоний, однако позже боксёр был полностью оправдан.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России