Напомним, также поединок будут транслировать казахстанские телеканалы «Казахстан» и «Kazsport».



Бой Ислам — Ассис состоится 18 февраля в Уилмингтоне (США, штат Делавэр). Начало 18 февраля в 07:55 по астанинскому времени.