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17 февраля 2017, 22:48 | Бокс | Sports.kz

Телеканал «Матч! Боец» покажет бой Ислам — Ассис

Российский телеканал «Матч! Боец» в прямом эфире покажет бой казахстанского боксера Ислама Каната (22−0, 18 КО) с бразильцем Робсоном Ассисом (16−3, 9 КО), сообщает Sports.kz.

Напомним, также поединок будут транслировать казахстанские телеканалы «Казахстан» и «Kazsport».

Бой Ислам — Ассис состоится 18 февраля в Уилмингтоне (США, штат Делавэр). Начало 18 февраля в 07:55 по астанинскому времени.

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