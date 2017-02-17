Телеканал «Матч! Боец» покажет бой Ислам — Ассис
Российский телеканал «Матч! Боец» в прямом эфире покажет бой казахстанского боксера Ислама Каната (22−0, 18 КО) с бразильцем Робсоном Ассисом (16−3, 9 КО), сообщает Sports.kz.
Напомним, также поединок будут транслировать казахстанские телеканалы «Казахстан» и «Kazsport».
Бой Ислам — Ассис состоится 18 февраля в Уилмингтоне (США, штат Делавэр). Начало 18 февраля в 07:55 по астанинскому времени.
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