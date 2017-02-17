Стал известен еще один участник андеркарда боя Головкин — Джейкобс
В рамках вечера бокса Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) примет участие шотландский тяжеловес, сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net.
Речь идет о 18-летнем проспекте Джее
Уже известно, что в андеркадре боя Головкин — Джейкобс состоятся следующие поединки:
Роман Гонсалес (46−0, 38 КО) — Висаксил Вангек (41−4−1, 38 КО)
Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО) — Давид Кармона (20−3−5, 8 КО)
Райан Мартин (17−0, 10 КО) — Брайант Крус (17−1, 8 КО)
Энди Ли (34−3−1, 24 КО) — Кеандре Лизервуд (19−3−1, 12 KO).
Также заявлен 21-летний украинский боксер Сергей Богачук (1−0, 1 КО), который, как и
Вечер бокса Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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