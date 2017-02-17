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https://sport.mail.ru/news/boxing/28816569/
17 февраля 2017, 22:25 | Бокс | Sports.kz

Стал известен еще один участник андеркарда боя Головкин — Джейкобс

В рамках вечера бокса Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) примет участие шотландский тяжеловес, сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net.

Речь идет о 18-летнем проспекте Джее Кэрригане-Макфарлейне (2−0, 2 КО). Его соперник будет назван позднее.

Уже известно, что в андеркадре боя Головкин — Джейкобс состоятся следующие поединки:

Роман Гонсалес (46−0, 38 КО) — Висаксил Вангек (41−4−1, 38 КО)
Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО) — Давид Кармона (20−3−5, 8 КО)
Райан Мартин (17−0, 10 КО) — Брайант Крус (17−1, 8 КО)
Энди Ли (34−3−1, 24 КО) — Кеандре Лизервуд (19−3−1, 12 KO).

Также заявлен 21-летний украинский боксер Сергей Богачук (1−0, 1 КО), который, как и Кэрриган-Макфарлейн, пока не знает имени своего оппонента.

Вечер бокса Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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