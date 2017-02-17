Российский боксер Бетербиев проведет бой с кубинцем Баррерой 21 апреля в Майами
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с кубинцем Салливаном Баррерой 21 апреля в Майами. Об этом Бетербиев сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
«Поединок против Барреры состоится 21 апреля в Майами, — написал Бетербиев. — Я знаю, что мой будущий соперник проживает и тренируется в Майами, где зал будет полон его земляков. Однако это меня ничуть не смущает. Пользуясь случаем, я еще раз благодарю Салливана, который в критический момент переговоров сказал свое веское слово».
Победитель поединка проведет бой за звание чемпиона IBF с действующим обладателем пояса американцем Андре Уордом.
Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Он является чемпионом мира 2009 года, двукратным чемпионом Европы среди любителей. Бетербиев перешел в профессионалы в апреле 2013 года. Баррера провел 19 боев, в которых одержал 18 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter