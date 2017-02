Российский боксер Бетербиев проведет бой с кубинцем Баррерой 21 апреля в Майами

My dear friends and fans, It is my privilege to share the latest news about my upcoming fight against American boxer of Cuban origin Sullivan Barrera with all of you. The bout has been scheduled for April 21, 2017 in Miami (Florida, USA). I know that my opponent lives and trains in Miami, such that the arena will be crammed full of his fellow compatriots for the most important fight in my professional career to date. However, this does not bother me at all because I firmly believe that a real sportsman who wishes to reach the top must be ready to fight in any environment and in any conditions. I am taking this opportunity to thank Sullivan again for having the last word at the critical stage in arranging our bout. I consider the fight against him as another step to achieve the main goal in my professional career. I look forward to this fight and hope that you will stand behind me as you have done for every fight of my career so far. I sincerely wish you all the best! Мои дорогие друзья и болельщики! Спешу поделиться с вами последними новостями относительно моего предстоящего боя. Поединок против американца кубинского происхождения Саливана Барреры состоится 21 апреля 2017 г. в Майами (Флорида, США). Я знаю, что мой будущий соперник проживает и тренируется в Майами, где зал будет полон его земляков во время важнейшего боя в моей профессиональной карьере на данный момент. Однако это меня ничуть не смущает, поскольку я твёрдо убеждён, что настоящий спортсмен, который хочет добиться вершин, должен быть готов выступать при любых обстоятельствах и условиях. Пользуясь случаем, я ещё раз благодарю Саливана, который в критический момент переговоров сказал своё веское слово. Я рассматриваю предстоящий поединок как очередной шаг на пути к моей главной цели в профессиональной карьере. Я с нетерпением жду этого боя и надеюсь, что все вы, мои дорогие болельщики, окажете мне поддержку, как вы это всегда делали перед каждым предыдущим боем. Со своей стороны искренне желаю вам всяческих благ! #бокс #боксер #boxer #Бетербиев #Ахматклуб #спорт #Чечня #чеченцы #Canada #Montreal #MTL #boxing #Beterbiev #teambeterbiev #ring #ринг

