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https://sport.mail.ru/news/boxing/28815658/
17 февраля 2017, 20:00 | Бокс | «Газета.Ру»

Уайлдер и его новый соперник прошли медкомиссию перед боем

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и претендент на это звание Джеральд Вашингтон успешно сдали все медицинские тесты перед поединком.

Бой состоится в следующую субботу в США, сообщается в твиттере Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой не знающих поражений американских боксеров состоится в Бирмингеме (штат Алабама) в ночь с субботы на воскресенье (25—26 февраля) по московскому времени.

Весной прошлого года бой Уайлдера против Александра Поветкина в Москве не состоялся из-за зафиксированных у россиянина нанограмм мельдония в допинг-тестах. Первоначально соперником чемпиона WBC 25 февраля должен был стать Анджей Вавжик, но он попался на анаболическом стероиде — станозололе. Вашингтон стал заменой в этом поединке.
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