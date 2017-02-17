Уайлдер и его новый соперник прошли медкомиссию перед боем
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и претендент на это звание Джеральд Вашингтон успешно сдали все медицинские тесты перед поединком.
Бой состоится в следующую субботу в США, сообщается в твиттере Всемирного боксерского совета (WBC).
Бой не знающих поражений американских боксеров состоится в Бирмингеме (штат Алабама) в ночь с субботы на воскресенье (
Весной прошлого года бой Уайлдера против Александра Поветкина в Москве не состоялся
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