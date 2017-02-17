Уайлдер и его новый соперник прошли медкомиссию перед боем

Бой состоится в следующую субботу в США, сообщается в твиттере Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой не знающих поражений американских боксеров состоится в Бирмингеме (штат Алабама) в ночь с субботы на воскресенье ( 25—26 февраля ) по московскому времени.

Весной прошлого года бой Уайлдера против Александра Поветкина в Москве не состоялся из-за зафиксированных у россиянина нанограмм мельдония в допинг-тестах. Первоначально соперником чемпиона WBC 25 февраля должен был стать Анджей Вавжик, но он попался на анаболическом стероиде — станозололе. Вашингтон стал заменой в этом поединке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Deontay Wilder and Gerald Washington have presented all the medicals towards their clash !!!<br><br>Thanks for your big commitment with boxing ! <a href="https://t.co/M6zxOI7lXv">pic.twitter.com/M6zxOI7lXv</a></p>— World Boxing Council (@WBCBoxing) <a href="https://twitter.com/WBCBoxing/status/832624853131866113">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>