Ганн: Рой Джонс не забудет моё имя до конца своей жизни

«Я родился бойцом. Завтра я буду драться с одним из величайших боксёров всех времён. Я читал много гадостей о нём в Интернете: Рой уже не тот, слишком старый, медленный. Так возьмите и выйдите против него. Я очень уважаю Роя. Я в хорошей форме и готов к бою. Я ложился спать с мыслями о бое, вставал и тренировался. Да, я пожал руку Рою сегодня, но позже я буду боксировать изо всех сил. Он до конца своей жизни не забудет моё имя», — приводит слова Ганна BoxingScene.