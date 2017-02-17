Ганн: Рой Джонс не забудет моё имя до конца своей жизни
Американский боксёр Бобби Ганн пообещал Рою
Джонсу-младшему незабываемый поединок. Бой Ганн — Джонс-младший состоится 18 февраля.
«Я родился бойцом. Завтра я буду драться с одним из величайших боксёров всех времён. Я читал много гадостей о нём в Интернете: Рой уже не тот, слишком старый, медленный. Так возьмите и выйдите против него. Я очень уважаю Роя. Я в хорошей форме и готов к бою. Я ложился спать с мыслями о бое, вставал и тренировался. Да, я пожал руку Рою сегодня, но позже я буду боксировать изо всех сил. Он до конца своей жизни не забудет моё имя», — приводит слова Ганна BoxingScene.
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