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https://sport.mail.ru/news/boxing/28815033/
17 февраля 2017, 19:05 | Бокс | Чемпионат.com

Ганн: Рой Джонс не забудет моё имя до конца своей жизни

Американский боксёр Бобби Ганн пообещал Рою Джонсу-младшему незабываемый поединок. Бой Ганн — Джонс-младший состоится 18 февраля.

«Я родился бойцом. Завтра я буду драться с одним из величайших боксёров всех времён. Я читал много гадостей о нём в Интернете: Рой уже не тот, слишком старый, медленный. Так возьмите и выйдите против него. Я очень уважаю Роя. Я в хорошей форме и готов к бою. Я ложился спать с мыслями о бое, вставал и тренировался. Да, я пожал руку Рою сегодня, но позже я буду боксировать изо всех сил. Он до конца своей жизни не забудет моё имя», — приводит слова Ганна BoxingScene.
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