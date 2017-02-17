Чемпион мира WBO Усик назвал имя своего следующего соперника

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«Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер. Я хочу встретиться со всеми ребятами, у кого есть чемпионские пояса», — заявил Усик.

Отметим, что Хантер свой последний бой провел в мае прошлого года, победив Айжа Томаса решением судей.

Напомним, что американец мог стать соперником украинца в конце прошлого года, однако оппонентом Усика стал Табисо Мчуну, которого Александр нокаутировал в девятом раунде.

Как сообщал УНИАН, ранее сорвался бой Усика, назначенный на 18 марта в США. Причиной стала нехватка места в телетрансляции вечера бокса.