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17 февраля 2017, 18:31 | Бокс | УНИАН

Чемпион мира WBO Усик назвал имя своего следующего соперника

Украинский чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11−0, 10 КО) рассказал о своих следующих соперниках во время прямого эфира в своем Instagram, сообщает Xsport.

По информации боксера следующим его соперником должен стать американец Майкл <span class=error>Хантер</span>. Увеличить
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«Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер. Я хочу встретиться со всеми ребятами, у кого есть чемпионские пояса», — заявил Усик.

Отметим, что Хантер свой последний бой провел в мае прошлого года, победив Айжа Томаса решением судей.

Напомним, что американец мог стать соперником украинца в конце прошлого года, однако оппонентом Усика стал Табисо Мчуну, которого Александр нокаутировал в девятом раунде.

Как сообщал УНИАН, ранее сорвался бой Усика, назначенный на 18 марта в США. Причиной стала нехватка места в телетрансляции вечера бокса.

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