Чемпион мира WBO Усик назвал имя своего следующего соперника
Украинский чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11−0, 10 КО) рассказал о своих следующих соперниках во время прямого эфира в своем Instagram, сообщает Xsport.
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«Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер. Я хочу встретиться со всеми ребятами, у кого есть чемпионские пояса», — заявил Усик.
Отметим, что Хантер свой последний бой провел в мае прошлого года, победив Айжа Томаса решением судей.
Напомним, что американец мог стать соперником украинца в конце прошлого года, однако оппонентом Усика стал Табисо Мчуну, которого Александр нокаутировал в девятом раунде.
Как сообщал УНИАН, ранее сорвался бой Усика, назначенный на 18 марта в США. Причиной стала нехватка места в телетрансляции вечера бокса.
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