Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28814170/
17 февраля 2017, 17:36 | Бокс | Sports.kz

Фируза Шарипова: Желаю Исламу в бою с Ассисом удачи и спортивного азарта

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова пожелала удачи своему соотечественнику Канату Исламу (22−0−0, 18 КО), который проведет свой поединок на профессиональном ринге против бразильца Робсона Ассиса (16−3−0, 9 КО) в ночь с 17 на 18 февраля, передает AllFight.Ru.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> пожелала удачи своему соотечественнику Канату Исламу (22−0−0 18 КО) который проведет свой поединок на профессиональном ринге против бразильца <span class=error>Робсона</span> <span class=error>Ассиса</span> (16−3−0 9 КО) в ночь с 17 на 18 февраля передает AllFight.Ru. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня ночью мой соотечественник Канат Ислам проведет бой в Америке против бразильского боксера Робсона Ассиса. Бой на выезде всегда дает большой опыт и добавляет волнения. К тому же этот поединок Каната Ислама состоится в андеркарде легенды бокса Роя Джонса-младшего, что безусловно привлечет к нему дополнительное внимание. Однако я думаю, что Канат сможет сосредоточиться на своей работе и одержать блестящую победу. Все казахстанцы верят в него и наверняка не пропустят трансляцию этого вечера. Желаю Канату удачи и спортивного азарта!» — сказала Фируза Шарипова.

Напомним, обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе Канат Ислам и Робсон Ассис встретятся в ночь с 17 на 18 февраля в Уилмингтоне (штат Делавэр, США).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Комментатор ESPN: Головкин — фаворит, но в боксе случается всякое. Все эти разговоры о бое с Сондерсом в Астане нужно отложить

Комментатор ESPN: Головкин — фаворит, но в боксе случается всякое. Все эти разговоры о бое с Сондерсом в Астане нужно отложить

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, что с нетерпением ждет поединка казахстанского боксера-профессионала, чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и «регулярного» чемпиона WBA в этом же дивизионе американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
16 февраля

«Зенит» не сможет подписать казахстанского Месси

Отец Юбэнка признал себя виновным в срыве боя с Головкиным

Как Головкин учил юного боксера тренировать подбородок