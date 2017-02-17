Фируза Шарипова: Желаю Исламу в бою с Ассисом удачи и спортивного азарта

«Сегодня ночью мой соотечественник Канат Ислам проведет бой в Америке против бразильского боксера Робсона Ассиса. Бой на выезде всегда дает большой опыт и добавляет волнения. К тому же этот поединок Каната Ислама состоится в андеркарде легенды бокса Роя Джонса-младшего, что безусловно привлечет к нему дополнительное внимание. Однако я думаю, что Канат сможет сосредоточиться на своей работе и одержать блестящую победу. Все казахстанцы верят в него и наверняка не пропустят трансляцию этого вечера. Желаю Канату удачи и спортивного азарта!» — сказала Фируза Шарипова.



Напомним, обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе Канат Ислам и Робсон Ассис встретятся в ночь с 17 на 18 февраля в Уилмингтоне (штат Делавэр, США).