Фируза Шарипова: Желаю Исламу в бою с Ассисом удачи и спортивного азарта
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова пожелала удачи своему соотечественнику Канату Исламу (22−0−0, 18 КО), который проведет свой поединок на профессиональном ринге против бразильца Робсона Ассиса (16−3−0, 9 КО) в ночь с 17 на 18 февраля, передает AllFight.Ru.
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«Сегодня ночью мой соотечественник Канат Ислам проведет бой в Америке против бразильского боксера Робсона Ассиса. Бой на выезде всегда дает большой опыт и добавляет волнения. К тому же этот поединок Каната Ислама состоится в андеркарде легенды бокса Роя
Напомним, обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе Канат Ислам и Робсон Ассис встретятся в ночь с 17 на 18 февраля в Уилмингтоне (штат Делавэр, США).
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