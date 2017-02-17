Комментатор ESPN: Головкин — фаворит, но в боксе случается всякое. Все эти разговоры о бое с Сондерсом в Астане нужно отложить
Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, что с нетерпением ждет поединка казахстанского
боксера-профессионала, чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и «регулярного» чемпиона WBA в этом же дивизионе американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).
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«Все эти разговоры о поединке Головкина и Сондерса в Астане нужно отложить в сторону, ведь сейчас GGG нужно пройти непростое испытание в лице Джейкобса. Несомненно, Головкин фаворит, но в боксе случается всякое.
Я с большим удовольствием приеду на конвенцию WBC в Казахстан. С нетерпением жду знакомства с вашей страной, — отметил Барбоза.
Ранее он в своем твиттере заявил, что поединок Головкина и обладателя пояса WBO британца Билли Джо Сондерса состоится 10 июня в Казахстане.
Другой, более известный эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль также допустил вероятность боя соперников этим летом.
Напомним, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о ходе подготовки к вечеру бокса, который пройдет в рамках выставки EXPO-2017 летом этого года в Астане.
Отметим, что поединок Головкина и Джейкобса запланирован на 18 марта в
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