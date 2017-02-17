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«Все эти разговоры о поединке Головкина и Сондерса в Астане нужно отложить в сторону, ведь сейчас GGG нужно пройти непростое испытание в лице Джейкобса. Несомненно, Головкин фаворит, но в боксе случается всякое.

Я с большим удовольствием приеду на конвенцию WBC в Казахстан. С нетерпением жду знакомства с вашей страной, — отметил Барбоза.

Ранее он в своем твиттере заявил, что поединок Головкина и обладателя пояса WBO британца Билли Джо Сондерса состоится 10 июня в Казахстане.

Другой, более известный эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль также допустил вероятность боя соперников этим летом.

Напомним, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о ходе подготовки к вечеру бокса, который пройдет в рамках выставки EXPO-2017 летом этого года в Астане.