Шидловский: Хромов будет одним из тренеров женской сборной России по боксу

Шидловский в пятницу на исполкоме Федерации бокса России был утвержден главным тренером сборной страны, сменив Виктора Лисицына, контракт которого истекает 28 февраля.

«Работая старшими тренерами сборной России возраста 19−22 лет, мы постоянно помогали девчонкам при подготовке к чемпионатам мира и Европы, — сказал Шидловский. — А в преддверии Олимпиады 2016 года мы с четырьмя боксерами также помогали девушкам. Поэтому женская сборная это и новая, и в то же время мне немного знакомая работа. На турнире в Испании Виктор Лисицын мне доверял и работать с ними на лапах, и секундировать во время боев. Я предложил в качестве тренеров сборной четырех хорошо известных мне специалистов, в том числе и Николая Дмитриевича Хромова».

«Также это будут Ашот Иванович Гаракян из Москвы, Виталий Фёдорович Хоминец, тренер из Челябинска, и Мария Карабанова, работающая в Уфе с мужчинами, — продолжил собеседник агентства. — И есть ещё две вакантные должности, которые будут закрыты после апрельского чемпионата России».

Специалист отметил, что не исключает дальнейшего сотрудничества с Лисицыным.

«Пока у нас не было разговора на данную тему, — добавил Шидловский. — И я не знаю его планов. Но он же продолжает работать со многими девушками сборной страны».