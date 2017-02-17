Владислав Малышев стал главным судьей Федерации бокса России

В пятницу состоялся исполкомом Федерации бокса России.

«Судейство — это очень большая проблема в нашем боксе, необходимы изменения. Посмотрим, что предложит Малышев, который стал главным судей федерации. В этом вопросе должна быть открытость», — подчеркнул Кремлев.