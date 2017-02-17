Владислав Малышев стал главным судьей Федерации бокса России
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Исполком Федерации бокса России утвердил Владислава Малышева в качестве главного судьи. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
В пятницу состоялся исполкомом Федерации бокса России.
«Судейство — это очень большая проблема в нашем боксе, необходимы изменения. Посмотрим, что предложит Малышев, который стал главным судей федерации. В этом вопросе должна быть открытость», — подчеркнул Кремлев.
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