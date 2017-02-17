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17 февраля 2017, 15:53 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Бюджет Федерации бокса России составляет примерно 50 млн рублей

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бюджет Федерации бокса России (ФБР) составляет примерно 50 миллионов рублей, заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В пятницу в Москве состоялся исполком, где были утверждены главные тренеры сборной. В частности, Олег Меньшиков продолжит работу с мужской командой, а на пост тренера женской сборной назначен Иван Шидловский.

«Мы занимаемся поиском генерального спонсора, поэтому тему утверждения бюджета мы перенесли. Планируем следующий исполком провести где-то через месяц, — сказал Кремлев журналистам. — Что касается бюджета, по нашему плану он составляет примерно 50 миллионов. Но еще будут предложения, что-то будем сокращать, что-то увеличивать. В общем, будут обсуждения».
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МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Известный российский специалист Николай Хромов будет одним из четырех помощников в женской сборной России по боксу, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Иван Шидловский.
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