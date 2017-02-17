Кремлев: Бюджет Федерации бокса России составляет примерно 50 млн рублей
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бюджет Федерации бокса России (ФБР) составляет примерно 50 миллионов рублей, заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
В пятницу в Москве состоялся исполком, где были утверждены главные тренеры сборной. В частности, Олег Меньшиков продолжит работу с мужской командой, а на пост тренера женской сборной назначен Иван Шидловский.
«Мы занимаемся поиском генерального спонсора, поэтому тему утверждения бюджета мы перенесли. Планируем следующий исполком провести
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