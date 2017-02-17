Федерация бокса России сделает все, чтобы ситуация с Алояном не повторялась

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

«Это вина врача федерации бокса, он неправильно заполнил декларацию. Конечно, мы будем делать все, чтобы подобные ситуации не повторялись. Миша остается в сборной, надеюсь, что он и дальше себя покажет», — сказал Кремлев.

«У нас не было проблем с допингом. Но мы будем обращать серьезное внимание на этот вопрос. Будет разработана четкая программа», — добавил Кремлев.