Федерация бокса России сделает все, чтобы ситуация с Алояном не повторялась
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Федерация бокса России сделает все, чтобы у спортсменов не возникало проблем с допингом, как это случилось с Мишей Алояном на Олимпийских играх 2016 года. В этом журналистов заверил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.
«Это вина врача федерации бокса, он неправильно заполнил декларацию. Конечно, мы будем делать все, чтобы подобные ситуации не повторялись. Миша остается в сборной, надеюсь, что он и дальше себя покажет», — сказал Кремлев.
«У нас не было проблем с допингом. Но мы будем обращать серьезное внимание на этот вопрос. Будет разработана четкая программа», — добавил Кремлев.
Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России 1 февраля после того, как
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