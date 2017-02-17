Бывший украинский боксер нокаутировал новозеландца
Бывший украинец, представляющий ныне Германию Александр Димитренко (39−3, 25 КО) успешно вернулся в ринг после разгромного поражения от новозеландца Джозефа Паркера.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Димитренко нокаутировал во втором раунде сербского боксера Милоша Доведана (2−29, 2 КО), сообщает «Корреспондент.net».
Это вторая встреча боксеров — в декабре 2015 года Димитренко также нокаутировал Доведана во втором раундею.
18 марта в Мальме Димитренко проведет бой против шведа Адриана Граната (14−0, 13 KO) за титул чемпиона по версии IBF International.
Фото: boxingscene.com.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter