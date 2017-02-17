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https://sport.mail.ru/news/boxing/28812154/
17 февраля 2017, 15:33 | Бокс | Comments.ua

Бывший украинский боксер нокаутировал новозеландца

Бывший украинец, представляющий ныне Германию Александр Димитренко (39−3, 25 КО) успешно вернулся в ринг после разгромного поражения от новозеландца Джозефа Паркера.

Бывший украинец представляющий ныне Германию Александр Димитренко (39−3 25 КО) успешно вернулся в ринг после разгромного поражения от новозеландца Джозефа <span class=error>Паркера</span>. Увеличить
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Димитренко нокаутировал во втором раунде сербского боксера Милоша Доведана (2−29, 2 КО), сообщает «Корреспондент.net».

Это вторая встреча боксеров — в декабре 2015 года Димитренко также нокаутировал Доведана во втором раундею.

18 марта в Мальме Димитренко проведет бой против шведа Адриана Граната (14−0, 13 KO) за титул чемпиона по версии IBF International.

Фото: boxingscene.com.

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