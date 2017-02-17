Бывший украинский боксер нокаутировал новозеландца

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Димитренко нокаутировал во втором раунде сербского боксера Милоша Доведана (2−29, 2 КО), сообщает «Корреспондент.net».

Это вторая встреча боксеров — в декабре 2015 года Димитренко также нокаутировал Доведана во втором раундею.

18 марта в Мальме Димитренко проведет бой против шведа Адриана Граната (14−0, 13 KO) за титул чемпиона по версии IBF International.

Фото: boxingscene.com.