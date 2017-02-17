Тренер: Главной задачей сборной РФ по боксу является успешное выступление на ЧЕ
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Успешное выступление на чемпионате Европы по боксу является первостепенной целью мужской сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Олег Меньшиков.
В пятницу решением исполкома Федерации бокса России (ФБР) Меньшиков был назначен на пост главного тренера мужской команды.
«У нас прошел сбор, скоро поедем на соревнования, первая цель — это чемпионат Европы в Харькове, потому что от него зависит, сколько боксеров поедет на чемпионат мира.
Чемпионат Европы пройдет на Украине с 14 по 25 июня и станет отборочным к мировому первенству, который примет немецкий Гамбург.
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