Тренер: Главной задачей сборной РФ по боксу является успешное выступление на ЧЕ

В пятницу решением исполкома Федерации бокса России (ФБР) Меньшиков был назначен на пост главного тренера мужской команды.

«У нас прошел сбор, скоро поедем на соревнования, первая цель — это чемпионат Европы в Харькове, потому что от него зависит, сколько боксеров поедет на чемпионат мира. Задача-максимум на этом турнире — попасть в десятку. Насчет костяка команды пока не стоит торопиться, когда поедем на ЧЕ, тогда и будет ясно. В профессионалы ушел только Артем Чеботарев, а все остальные находятся в строю», — сказал Меньшиков.

Чемпионат Европы пройдет на Украине с 14 по 25 июня и станет отборочным к мировому первенству, который примет немецкий Гамбург.