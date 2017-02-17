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17 февраля 2017, 15:26 | Бокс | ТАСС

Тренер: Главной задачей сборной РФ по боксу является успешное выступление на ЧЕ

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Успешное выступление на чемпионате Европы по боксу является первостепенной целью мужской сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Олег Меньшиков.

В пятницу решением исполкома Федерации бокса России (ФБР) Меньшиков был назначен на пост главного тренера мужской команды.

«У нас прошел сбор, скоро поедем на соревнования, первая цель — это чемпионат Европы в Харькове, потому что от него зависит, сколько боксеров поедет на чемпионат мира. Задача-максимум на этом турнире — попасть в десятку. Насчет костяка команды пока не стоит торопиться, когда поедем на ЧЕ, тогда и будет ясно. В профессионалы ушел только Артем Чеботарев, а все остальные находятся в строю», — сказал Меньшиков.

Чемпионат Европы пройдет на Украине с 14 по 25 июня и станет отборочным к мировому первенству, который примет немецкий Гамбург.
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