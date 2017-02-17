Соглашения с тренерами сборных России по боксу рассчитаны на год
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соглашения с новыми главными тренерами сборных России по боксу Олегом Меньшиковым и Иваном Шидловским рассчитаны на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Меньшиков был назначен тренером мужской сборной, а Шидловский — женской по итогам исполкома федерации, который прошел в пятницу.
«Соглашения рассчитаны пока на год. В течение года будем смотреть результаты», — сообщил Кремлев.
Ранее выступление мужской сборной России на Олимпийских играх в
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