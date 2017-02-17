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https://sport.mail.ru/news/boxing/28811906/
17 февраля 2017, 15:12 | Бокс | ТАСС

Соглашения с тренерами сборных России по боксу рассчитаны на год

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соглашения с новыми главными тренерами сборных России по боксу Олегом Меньшиковым и Иваном Шидловским рассчитаны на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Меньшиков был назначен тренером мужской сборной, а Шидловский — женской по итогам исполкома федерации, который прошел в пятницу.

«Соглашения рассчитаны пока на год. В течение года будем смотреть результаты», — сообщил Кремлев.

Ранее выступление мужской сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро было признано удовлетворительным. На Играх-2016 российская команда завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. По завершении соревнований исполком Федерации бокса России решил не продлевать соглашение с уже бывшим главным тренером команды Александром Лебзяком.
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Меньшиков: Кубинский тренер Домингес работает с мужской сборной России по боксу

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер мужской сборной России по боксу Олег Меньшиков сообщил, что кубинский специалист Умберто Орта Домингес работает с командой. Об этом Меньшиков заявил ТАСС.
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