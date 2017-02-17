Федерация бокса России пока не утвердила бюджет на 2017 год
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бюджет Федерации бокса России на 2017 год еще не утвержден, продолжается поиск основного спонсора. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
В пятницу прошло заседание исполкома федерации.
«Главный спонсор еще не определен, будем работать. Бюджет расписан, но мы его еще не утвердили, потому что по нему остаются вопросы. Сумму назвать не могу, потому что он не утвержден», — сказал он.
1 февраля
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