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17 февраля 2017, 15:11 | Бокс | ТАСС

Федерация бокса России пока не утвердила бюджет на 2017 год

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бюджет Федерации бокса России на 2017 год еще не утвержден, продолжается поиск основного спонсора. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

В пятницу прошло заседание исполкома федерации.

«Главный спонсор еще не определен, будем работать. Бюджет расписан, но мы его еще не утвердили, потому что по нему остаются вопросы. Сумму назвать не могу, потому что он не утвержден», — сказал он.

1 февраля отчетно-выборная конференция федерации упразднила должность президента организации, введя должность генерального секретаря. Им стал Кремлев. Главой высшего наблюдательного совета организации был избран руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.
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