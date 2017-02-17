Федерация бокса России пока не утвердила бюджет на 2017 год

В пятницу прошло заседание исполкома федерации.

«Главный спонсор еще не определен, будем работать. Бюджет расписан, но мы его еще не утвердили, потому что по нему остаются вопросы. Сумму назвать не могу, потому что он не утвержден», — сказал он.