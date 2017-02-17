Меньшиков: Кубинский тренер Домингес работает с мужской сборной России по боксу

В октябре 2016 года исполком Федерации бокса России (ФБР) предложил кандидатуру Домингеса на пост одного из тренеров сборной.

«Я его знаю 15 лет. Мы с ним общаемся, сотрудничаем, деньги ему платит вице-президент федерации Юрий Алексеев. Его брали в спортивный клуб “Торпедо”, никакого контракта со сборной у него нет», — сказал Меньшиков.

Домингес ранее работал в тренерском штабе сборной Кубы.