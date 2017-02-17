Меньшиков: Кубинский тренер Домингес работает с мужской сборной России по боксу
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер мужской сборной России по боксу Олег Меньшиков сообщил, что кубинский специалист Умберто Орта Домингес работает с командой. Об этом Меньшиков заявил ТАСС.
В октябре 2016 года исполком Федерации бокса России (ФБР) предложил кандидатуру Домингеса на пост одного из тренеров сборной.
«Я его знаю 15 лет. Мы с ним общаемся, сотрудничаем, деньги ему платит
Домингес ранее работал в тренерском штабе сборной Кубы.
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