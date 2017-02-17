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https://sport.mail.ru/news/boxing/28811903/
17 февраля 2017, 15:11 | Бокс | ТАСС

Меньшиков: Кубинский тренер Домингес работает с мужской сборной России по боксу

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер мужской сборной России по боксу Олег Меньшиков сообщил, что кубинский специалист Умберто Орта Домингес работает с командой. Об этом Меньшиков заявил ТАСС.

В октябре 2016 года исполком Федерации бокса России (ФБР) предложил кандидатуру Домингеса на пост одного из тренеров сборной.

«Я его знаю 15 лет. Мы с ним общаемся, сотрудничаем, деньги ему платит вице-президент федерации Юрий Алексеев. Его брали в спортивный клуб “Торпедо”, никакого контракта со сборной у него нет», — сказал Меньшиков.

Домингес ранее работал в тренерском штабе сборной Кубы.
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Соглашения с тренерами сборных России по боксу рассчитаны на год

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соглашения с новыми главными тренерами сборных России по боксу Олегом Меньшиковым и Иваном Шидловским рассчитаны на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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