Данько: Алексеев и Бородин будут курировать мужскую и женскую сборные РФ по боксу

Ранее в пресс-службе федерации «Р-Спорт» сообщили, что главными тренерами мужской и женской национальных команд на исполкоме утверждены Олег Меньшиков и Иван Шидловский соответственно. Меньшиков возглавил команду в сентябре 2016 года, сменив Александра Лебзяка. Женскую команду на протяжении двух олимпийских циклов тренировал Виктор Лисицын. Контракты специалистов с Центром спортивной подготовки Минспорта РФ истекают 28 февраля.

«Олег Меньшиков и Иван Шидловский утверждены главными тренерами мужской и женской сборных России по боксу, — сказал Данько. — И в ближайшее время все документы по их кандидатурам будут направлены для утверждения в министерство спорта Российской Федерации. Куратором женского бокса в качестве специального представителя исполкома федерации определен Андрей Михайлович Бородин. И уже он примет решение по использованию Виктора Владимировича (Лисицына) в работе комиссии по развитию женского бокса. Мужской бокс будет курировать Юрий Леонтьевич Алексеев».

«Председателем судейской коллегии федерации утвержден Владислав Малышев», — добавил собеседник агентства.