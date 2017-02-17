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17 февраля 2017, 15:04 | Бокс | Р-Спорт

Данько: Алексеев и Бородин будут курировать мужскую и женскую сборные РФ по боксу

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Член исполкома Федерации бокса России (ФБР) Юрий Алексеев и специальный представитель исполкома ФБР Андрей Бородин будут кураторами мужской и женской сборных России соответственно, сообщил агентству «Р-Спорт» председатель исполкома Федерации бокса России Андрей Данько.

Ранее в пресс-службе федерации «Р-Спорт» сообщили, что главными тренерами мужской и женской национальных команд на исполкоме утверждены Олег Меньшиков и Иван Шидловский соответственно. Меньшиков возглавил команду в сентябре 2016 года, сменив Александра Лебзяка. Женскую команду на протяжении двух олимпийских циклов тренировал Виктор Лисицын. Контракты специалистов с Центром спортивной подготовки Минспорта РФ истекают 28 февраля.

«Олег Меньшиков и Иван Шидловский утверждены главными тренерами мужской и женской сборных России по боксу, — сказал Данько. — И в ближайшее время все документы по их кандидатурам будут направлены для утверждения в министерство спорта Российской Федерации. Куратором женского бокса в качестве специального представителя исполкома федерации определен Андрей Михайлович Бородин. И уже он примет решение по использованию Виктора Владимировича (Лисицына) в работе комиссии по развитию женского бокса. Мужской бокс будет курировать Юрий Леонтьевич Алексеев».

«Председателем судейской коллегии федерации утвержден Владислав Малышев», — добавил собеседник агентства.
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