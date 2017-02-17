Джошуа: Не ждите никаких шоу перед боем с Кличко
Британский боксер рассказал о своей подготовке к бою с украинским
экс-чемпионом мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF, которому предстоит встретиться в ринге с украинцем Владимиром Кличко, рассказал о своей подготовке, приоткрыл тайны предстоящего боксерского вечера и рассказал, в каком городе хочет провести свой следующий бой, сообщает Братство Кличко.
В Кельн, на совместную
Джошуа заверил немецких журналистов, что после боя с Кличко о нем узнает весь мир, а также предупредил, что не стоит ждать от него красочных шоу перед выходом в ринг, к примеру, таких, как у Карла Фроча, который появился перед болельщиками на стадионе в большом красном автобусе. «Это точно не мое, — заявил Джошуа. — Я просто выйду из раздевалки. Мужик идет на работу. В Германии действительно могут не знать меня, или знать обо мне мало, но все изменится после окончания нашего с Владимиром большого вечера на «Уэмбли».
Как рассказал британский боксер, его мечта — провести поединок в
Как сообщал УНИАН, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter