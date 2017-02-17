Фото. Взвешивание команд перед матчем WSB Astana Arlans — Uzbek Tigers
18 февраля «Арланы» проведут встречу в Талдыкоргане с соперниками из Узбекистана.
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Подопечные Нурлана Акурпекова одолевшие 4 февраля в рамках VII сезона Всемирной серии бокса Russian Boxing Team (3:2), готовятся провести домашнюю встречу с клубом Uzbek Tigers. Матчевая встреча пройдет 18 февраля в Талдыкоргане в весовой категории группы C2.
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Фото: astanaarlans.kz.
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