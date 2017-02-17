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Подопечные Нурлана Акурпекова одолевшие 4 февраля в рамках VII сезона Всемирной серии бокса Russian Boxing Team (3:2), готовятся провести домашнюю встречу с клубом Uzbek Tigers. Матчевая встреча пройдет 18 февраля в Талдыкоргане в весовой категории группы C2.

В весе до 52 кг Олжас Саттыбаев проведет поединок с Аброржоном Кодировым. Закир Сафиуллин в весовой категории до 60 кг сразится с Муроджоном Ахмадалиевым, а Асланбек Шымберегнов (до 69 кг), будет боксировать с серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Шахрамом Гиясовым.

Узбекский спортсмен уступил в Рио в решающем бою Данияру Елеусинову. В весе до 81 кг Нурдаулет Жарманов встретится с Бектемиром Меликузиевым, который является обладателем серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро. А в самом тяжелом весе, свыше 91 кг Камшыбек Конкабаев проведет бой с Баходиром Жалоловым. 4 марта Astana Arlans примет клуб China Dragons.

Фото: astanaarlans.kz.