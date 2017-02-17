Уорда потроллили популярностью Головкина
Твиттер The Haymonites, публикующий новости из мира бокса сатирической направленности, иронично прокомментировал совместное фото Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Андре Уорда (31−0, 15 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Твое лицо, когда у стоящего рядом парня из Казахстана фанатская база в стране, для которой ты выигрывал золотую медаль, больше, чем у тебя», — гласит подпись к фото.
Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в
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