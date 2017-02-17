Уорда потроллили популярностью Головкина

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«Твое лицо, когда у стоящего рядом парня из Казахстана фанатская база в стране, для которой ты выигрывал золотую медаль, больше, чем у тебя», — гласит подпись к фото.



Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).