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https://sport.mail.ru/news/boxing/28811451/
17 февраля 2017, 14:40 | Бокс | Sports.kz

Уорда потроллили популярностью Головкина

Твиттер The Haymonites, публикующий новости из мира бокса сатирической направленности, иронично прокомментировал совместное фото Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Андре Уорда (31−0, 15 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> The Haymonites публикующий новости из мира бокса сатирической направленности иронично прокомментировал совместное <span class=stop>фото</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> (31−0 15 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Твое лицо, когда у стоящего рядом парня из Казахстана фанатская база в стране, для которой ты выигрывал золотую медаль, больше, чем у тебя», — гласит подпись к фото.

Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

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