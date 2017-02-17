Заштатный бой в заштатном городишке
В субботу утром казахстанец Канат Ислам проведет бой с Робсоном Ассисом.
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Бой пройдет за принадлежащие казахстанцу титулы WBO
18 февраля в провинциальном Делавере состоится вечер бокса. Главным событием мероприятия станет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе между Рой
Подстать главному бою вечера и поединок между Исламом и Ассисом. Объяснить
Его соперник из себя не представляет ничего серьезного. В активе 38-летнего бразильца 19 боев, из которых лишь 16 стали победными. В последних шести поединках Ассис и потерпел три поражения.
У Ислама в этом плане почти все в порядке — 18 нокаутов в 22 победных боях и ни одного поражения. Почему «почти»? Потому что к своим 32 годам Канат так и не провел ни одной встречи с серьезным оппонентом и владеет лишь региональными чемпионскими поясами, пусть и стоит в рейтингах двух ведущих боксерских организаций в пятерке лучших. А на горизонте серьезный титульный поединок пока так и не высвечивается.
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