Заштатный бой в заштатном городишке

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Бой пройдет за принадлежащие казахстанцу титулы WBO Inter-Continental и WBA Fedelatin в первом среднем весе в рамках обширного боксерского вечера.

18 февраля в провинциальном Делавере состоится вечер бокса. Главным событием мероприятия станет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе между Рой Джонсом-младшим и Бобби Гунном. Бой двух пенсионеров (Джонсу-младшему уже 48 лет, а Гунну — 46) никак нельзя назвать громким событием. Битва двух динозавров, из которых только один когда-то действительно блистал на профессиональном ринге, ни у кого не вызывает интереса. Да и место проведения вечера бокса организаторы выбрали как-то уж слишком сомнительное — город Уилмингтон с населением всего около 80 жителей. Да и в самом штате Делавер о грандиозных боксерских боях никогда толком и не слышали. По всей видимости, промоутеры на это и сделали ставку — собрать неизбалованных жителей на не самое впечатляющее зрелище.

Подстать главному бою вечера и поединок между Исламом и Ассисом. Объяснить чем-то иным выбор для казахстанского боксера такого соперника, как бразилец, чем-то иным, кроме как «боевой тренировка» — не приходится. В этой встрече Канат не заработает ни рейтинговых очков, ни серьезных денег. Только очередную победную запись в личное дело на «Боксреке».

Его соперник из себя не представляет ничего серьезного. В активе 38-летнего бразильца 19 боев, из которых лишь 16 стали победными. В последних шести поединках Ассис и потерпел три поражения.

У Ислама в этом плане почти все в порядке — 18 нокаутов в 22 победных боях и ни одного поражения. Почему «почти»? Потому что к своим 32 годам Канат так и не провел ни одной встречи с серьезным оппонентом и владеет лишь региональными чемпионскими поясами, пусть и стоит в рейтингах двух ведущих боксерских организаций в пятерке лучших. А на горизонте серьезный титульный поединок пока так и не высвечивается.