Иренер «Узбек Тайгерс»: Мы привезли на матч с «Астаной Арланс» наших лучших боксеров!
В Талдыкоргане прошло взвешивание боксеров «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» перед встречей в WSB, сообщает официальный сайт Президентского клуба «Астана».
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Супервайзер встречи Рэй Силвас отметил, что зрителей и болельщиков ждет встреча двух достойнейших команд.
«Нас ожидает невероятный бой. Мы увидим встречу двух достойнейших команд — “Астана Арланс” дважды были чемпионами Всемирной серии бокса, а команда из Узбекистана блестяще выступила на Олимпиаде-2016, выиграв командный зачет. Это мой не первый приезд в Казахстан, и я очень рад быть здесь в качестве супервайзера», — признался Силвас.
Ожиданиями от встречи с «Узбек Тайгерс» поделился главный тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков.
«Все наши ребята являются мастерами спорта международного класса, чемпионами Казахстана и призерами международных турниров, есть олимпиец капитан команды Олжас Саттыбаев, — отметил Акурпеков. — Хочу поздравить узбекскую команду с отличным выступлением на Олимпиаде в
Тренер «Узбек Тайгерс «Тулкин Киличев не стал раскрывать тактических подробностей своей команды на предстоящий бой.
«Мы рады снова приехать в Казахстан, нас всегда здесь тепло встречают. Мои боксеры постараются показать свои лучшие качества, все, что они умеют в ринге. Не сомневаюсь, что встреча получится очень интересной и достойной. Мы привезли лучших боксеров, но предсказать итоговый результат очень трудно», — сказал Куличев.
В рамках встречи «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» состоятся следующие бои (боксеры
До 52 килограммов: Олжас Саттыбаев — Аброржон Кодиров
До 60 кг: Закир Сафиуллин — Муроджон Ахмадалиев
До 69 кг: Асланбек Шымбергенов — Шахрам Гиясов
До 81 кг: Нурдаулет Жарманов — Бектемир Меликузиев
Свыше 91 кг: Камшыбек Конкабаев — Баходир Жалолов.
Напомним, что в стартовой встрече нового сезона «Астана Арланс» на выезде со счетом 3:2 победили команду Russian Patriots, а «Узбек Тайгерс» минимально уступили China Dragons — 2:3.
Матчевая встреча «Астана Арланс» с «Узбек Тайгерс» пройдет завтра, 18 февраля, во Дворце спорта «Жастар» в Талдыкоргане. Первый бой начнется в 18:00 по времени Астаны.
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