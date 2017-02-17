Иренер «Узбек Тайгерс»: Мы привезли на матч с «Астаной Арланс» наших лучших боксеров!

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Супервайзер встречи Рэй Силвас отметил, что зрителей и болельщиков ждет встреча двух достойнейших команд.

«Нас ожидает невероятный бой. Мы увидим встречу двух достойнейших команд — “Астана Арланс” дважды были чемпионами Всемирной серии бокса, а команда из Узбекистана блестяще выступила на Олимпиаде-2016, выиграв командный зачет. Это мой не первый приезд в Казахстан, и я очень рад быть здесь в качестве супервайзера», — признался Силвас.

Ожиданиями от встречи с «Узбек Тайгерс» поделился главный тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков.

«Все наши ребята являются мастерами спорта международного класса, чемпионами Казахстана и призерами международных турниров, есть олимпиец капитан команды Олжас Саттыбаев, — отметил Акурпеков. — Хочу поздравить узбекскую команду с отличным выступлением на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Завтра у нас будут очень зрелищные бои, уверен, что все зрители будут довольны увиденным».

Тренер «Узбек Тайгерс «Тулкин Киличев не стал раскрывать тактических подробностей своей команды на предстоящий бой.

«Мы рады снова приехать в Казахстан, нас всегда здесь тепло встречают. Мои боксеры постараются показать свои лучшие качества, все, что они умеют в ринге. Не сомневаюсь, что встреча получится очень интересной и достойной. Мы привезли лучших боксеров, но предсказать итоговый результат очень трудно», — сказал Куличев.

В рамках встречи «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» состоятся следующие бои (боксеры команды-хозяев указаны первыми):

До 52 килограммов: Олжас Саттыбаев — Аброржон Кодиров

До 60 кг: Закир Сафиуллин — Муроджон Ахмадалиев

До 69 кг: Асланбек Шымбергенов — Шахрам Гиясов

До 81 кг: Нурдаулет Жарманов — Бектемир Меликузиев

Свыше 91 кг: Камшыбек Конкабаев — Баходир Жалолов.

Напомним, что в стартовой встрече нового сезона «Астана Арланс» на выезде со счетом 3:2 победили команду Russian Patriots, а «Узбек Тайгерс» минимально уступили China Dragons — 2:3.

Матчевая встреча «Астана Арланс» с «Узбек Тайгерс» пройдет завтра, 18 февраля, во Дворце спорта «Жастар» в Талдыкоргане. Первый бой начнется в 18:00 по времени Астаны.