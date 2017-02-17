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https://sport.mail.ru/news/boxing/28810784/
17 февраля 2017, 13:55 | Бокс | ТАСС

Меньшиков и Шидловский назначены главными тренерами сборных России по боксу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Олег Меньшиков и Иван Шидловский назначены на посты главных тренеров мужской и женской сборных России по боксу в новом олимпийском цикле. Данное решение было принято в пятницу исполкомом Федерации бокса России, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее Меньшиков был исполняющим обязанности главного тренера мужской команды. Увеличить
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Ранее Меньшиков был исполняющим обязанности главного тренера мужской команды.
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Новости Бокса

Соглашения с тренерами сборных России по боксу рассчитаны на год

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соглашения с новыми главными тренерами сборных России по боксу Олегом Меньшиковым и Иваном Шидловским рассчитаны на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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