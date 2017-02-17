Меньшиков и Шидловский назначены главными тренерами сборных России по боксу
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Олег Меньшиков и Иван Шидловский назначены на посты главных тренеров мужской и женской сборных России по боксу в новом олимпийском цикле. Данное решение было принято в пятницу исполкомом Федерации бокса России, сообщили ТАСС в
пресс-службе организации.
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Ранее Меньшиков был исполняющим обязанности главного тренера мужской команды.
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