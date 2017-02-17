Меньшиков и Шидловский назначены главными тренерами сборных России по боксу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соглашения с новыми главными тренерами сборных России по боксу Олегом Меньшиковым и Иваном Шидловским рассчитаны на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.