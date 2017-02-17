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https://sport.mail.ru/news/boxing/28810497/
17 февраля 2017, 13:39 | Бокс | Чемпионат.com

Джермалл Чарло оставил вакантным титул чемпиона мира IBF

Не знающий поражений на профи-ринге Джермалл Чарло (25−0, 19 КО) отказался от титула чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF в связи с решением продолжить карьеру в весе 160 фунтов (средний вес).

«Я обдумывал переход в 160 фунтов на протяжении некоторого времени. Мне было тяжело сделать вес перед последним титульным боем. После того как я завоевал титул, я постарался как можно быстрее защитить его, поскольку не был уверен в том, насколько долго я смогу удерживать этот вес. Ради боёв с Остином Траутом и Джулианом Уильямсом я задержался в этой категории ещё на год. Я чувствую, что для меня есть лучшие бои в 160 фунтах, где у меня не будет проблем со сгонкой веса и я буду сильнее», — приводит слова Чарло Fightnews.
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