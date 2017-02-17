Джермалл Чарло оставил вакантным титул чемпиона мира IBF

«Я обдумывал переход в 160 фунтов на протяжении некоторого времени. Мне было тяжело сделать вес перед последним титульным боем. После того как я завоевал титул, я постарался как можно быстрее защитить его, поскольку не был уверен в том, насколько долго я смогу удерживать этот вес. Ради боёв с Остином Траутом и Джулианом Уильямсом я задержался в этой категории ещё на год. Я чувствую, что для меня есть лучшие бои в 160 фунтах, где у меня не будет проблем со сгонкой веса и я буду сильнее», — приводит слова Чарло Fightnews.