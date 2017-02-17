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https://sport.mail.ru/news/boxing/28810290/
17 февраля 2017, 13:38 | Бокс | Vesti.kz

Тяжеловес «Астана Арланс»: Я уже побеждал Жалолова с «Узбек Тайгерс». Надеюсь, продолжить традицию

Тяжеловес «Астана Арланс» Камшыбек Конкабаев в интервью официальному сайту Президентского клуба «Астана» поделился ожиданиями от встречи с командой «Узбек Тайгерс» в первом домашнем матче WSB.

На турнире в Болгарии казахстанец отправил соперника в нокаут. Увеличить
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Его соперником станет Баходир Жалолов. В 2016 году на турнире в Болгарии Конкабаев нокаутировал узбекского боксера.

— Подготовка у меня проходила очень хорошо. В составе национальной сборной Казахстана я проходил сборы в академии AIBA, была и общая физическая подготовка и специальная. Плюс у нас были совместные сборы с сильными боксерами из Германии и США, поэтому я чувствую себя отлично.

Не скажу, что вызов на этот бой стал для меня неожиданным, меня заранее предупредили, что могут поставить на бой, поэтому я в любом случае был готов. Дай Бог, завтра смогу победить и принести пользу команде. Физическое и психологическое состояние у меня отличное, как и настрой. Постараюсь показать всю свою силу, — сказал Конкабаев.

— Для вас это уже второй сезон в WSB, адаптировались к этому формату?
— В прошлом году я уже дрался в WSB, это действительно другой формат, здесь немного тяжелее, больше раундов, другая подготовка. Конечно, было трудно, но я думаю, что быстро адаптировался к этим изменениям.

— Встречались ранее со своим предстоящим соперником?
— В 2015-м году я дрался с Баходиром Жалоловым в финале турнира Strandja в Болгарии, я победил его (нокаутом — прим. Vesti.kz). Надеюсь, продолжить эту победную традицию и завтра. Так что со своим соперником я знаком.

Сказать, что хорошо знаю его сильные и слабые стороны не могу, все-таки дрались с ним только один раз и это было два года назад. Посмотрим, что будет завтра, бой покажет.

— Удалось ли вам посмотреть первый бой «арланов» в новом сезоне?
— Мы все командой на сборах смотрели первый бой «арланов» в Москве, болели и поддерживали ребят. Очень обрадовались, когда команда победила, да еще и на выезде. Надо продолжать в том же духе.

— Сколько бы боев хотели провести в этом сезоне WSB?
— Я готов выступать в WSB в любое время, если будут ставить на каждый бой, не проблема. Это будет решать тренерский штаб. Я в любом случае всегда с радостью буду помогать команде.

На счету Конкабаева три боя в рамках WSB, в которых он одержал две победы и потерпел одно поражение.

Матчевая встреча «Астана Арланс» с «Узбек Тайгерс» пройдет завтра, 18 февраля, во Дворце спорта «Жастар» в Талдыкоргане. Первый бой начнется в 18:00 по времени Астаны.

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