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17 февраля 2017, 13:17 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев будет защищать диплом в Уральском федеральном университете в июне

Тема диплома пока неизвестна.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев будет защищать свою дипломную работу для получения степени магистра в июне этого года в Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

«Сергей Ковалев будет защищать в июне этого года диплом в Уральском федеральном университете. Ранее предполагалось, что защита пройдет в феврале, но она была перенесена. Тема диплома пока неизвестна», — сказали в пресс-службе, уточнив, что он учится в магистратуре Института физической культуры, спорта и молодежной политики.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым. По контракту между боксерами предусмотрен реванш.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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