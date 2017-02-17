Антонио Маргарито вернётся на ринг 1 апреля в Мексике

На данный момент мексиканец ожидает информации от промоутерской компании Zanfer о том, кто станет его соперником в предстоящем бою.



Последний раз Маргарито выходил на ринг в августе прошлого года против Рамона Альвареса, который приходится старшим братом Саулю Альваресу. В этом поединке Маргарито одержал победу по очкам со счётом 97−92, 97−92 и 95−95.