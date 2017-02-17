Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28809714/
17 февраля 2017, 13:05 | Бокс | Чемпионат.com

Антонио Маргарито вернётся на ринг 1 апреля в Мексике

Бывший чемпион мира Антонио Маргарито (40−8−0, 27 КО) проведёт свой следующий поединок 1 апреля в Монтеррее (Мексика), сообщает BoxingScene.

На данный момент мексиканец ожидает информации от промоутерской компании Zanfer о том, кто станет его соперником в предстоящем бою.

Последний раз Маргарито выходил на ринг в августе прошлого года против Рамона Альвареса, который приходится старшим братом Саулю Альваресу. В этом поединке Маргарито одержал победу по очкам со счётом 97−92, 97−92 и 95−95.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России