Лебедев не раз пересмотрел бой с Гассиевым и уверен, что его не проиграл
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев заявил агентству «Р-Спорт», что неоднократно пересмотрел декабрьский бой в Москве с соотечественником Муратом Гассиевым и уверен в несправедливости судейского решения, принесшего сопернику пояс IBF.
Поединок Лебедев — Гассиев прошел 3 декабря в Москве и завершился победой Гассиева по очкам разделенным решением судей. Чемпион IBF ранее заявил «Р-Спорт», что готов провести
«Я много раз пересматривал бой с Гассиевым, останавливал и пересчитывал очки. — сказал Лебедев в интервью корреспонденту агентства. — Первые два раунда (судья Александр) Калинкин отдает мне. А третий я выигрываю, можно сказать, с двукратным преимуществом, а он отдает этот раунд Гассиеву. Почему, если он говорит, что все было
«Мурат тоже старался, и у меня нет никаких вопросов к нему, — подчеркнул собеседник агентства. — Бой действительно был примерно равный, значит, мне нужно было побеждать увереннее. Это же не Мурат пошел и решил все вопросы с судьями — Мурат сделал свою работу на ринге, как мог. И я как мог. И пусть думают —
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