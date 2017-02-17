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https://sport.mail.ru/news/boxing/28809278/
17 февраля 2017, 12:43 | Бокс | Р-Спорт

Лебедев не раз пересмотрел бой с Гассиевым и уверен, что его не проиграл

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев заявил агентству «Р-Спорт», что неоднократно пересмотрел декабрьский бой в Москве с соотечественником Муратом Гассиевым и уверен в несправедливости судейского решения, принесшего сопернику пояс IBF.

Поединок Лебедев — Гассиев прошел 3 декабря в Москве и завершился победой Гассиева по очкам разделенным решением судей. Чемпион IBF ранее заявил «Р-Спорт», что готов провести матч-реванш в случае, если будут достигнуты договоренности между промоутерами боксеров.

«Я много раз пересматривал бой с Гассиевым, останавливал и пересчитывал очки. — сказал Лебедев в интервью корреспонденту агентства. — Первые два раунда (судья Александр) Калинкин отдает мне. А третий я выигрываю, можно сказать, с двукратным преимуществом, а он отдает этот раунд Гассиеву. Почему, если он говорит, что все было по-честному? Я видел счет по запискам, это уже прямое доказательство. Сейчас я успокоился и не переживаю. Другое дело — как ты победил и как проиграл. У каждого свое мнение, но я не чувствую, что тот бой проиграл. Я его выиграл».

«Мурат тоже старался, и у меня нет никаких вопросов к нему, — подчеркнул собеседник агентства. — Бой действительно был примерно равный, значит, мне нужно было побеждать увереннее. Это же не Мурат пошел и решил все вопросы с судьями — Мурат сделал свою работу на ринге, как мог. И я как мог. И пусть думают — кто-то справился со своей работой, а кто-то — нет. Скажу одно — Калинкин после боя отказался от проверки на полиграфе, когда ему предложили из команды Рябинского. Но я также понимаю, что Калинкин всего-навсего солдат, и у него тоже есть свой руководитель».
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