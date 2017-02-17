Лебедев не раз пересмотрел бой с Гассиевым и уверен, что его не проиграл

Поединок Лебедев — Гассиев прошел 3 декабря в Москве и завершился победой Гассиева по очкам разделенным решением судей. Чемпион IBF ранее заявил «Р-Спорт», что готов провести матч-реванш в случае, если будут достигнуты договоренности между промоутерами боксеров.

«Я много раз пересматривал бой с Гассиевым, останавливал и пересчитывал очки. — сказал Лебедев в интервью корреспонденту агентства. — Первые два раунда (судья Александр) Калинкин отдает мне. А третий я выигрываю, можно сказать, с двукратным преимуществом, а он отдает этот раунд Гассиеву. Почему, если он говорит, что все было по-честному? Я видел счет по запискам, это уже прямое доказательство. Сейчас я успокоился и не переживаю. Другое дело — как ты победил и как проиграл. У каждого свое мнение, но я не чувствую, что тот бой проиграл. Я его выиграл».