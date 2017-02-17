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https://sport.mail.ru/news/boxing/28809269/
17 февраля 2017, 12:40 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Уайлдер призывает к ужесточению наказаний за использование допинга

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер призывает к ужесточению наказаний боксеров, попавшихся на использовании допинга.

«Это печально для спорта. Я надеюсь, что для исправления этой ситуации будет сделано ещё больше, прежде чем это погубит бокс. Я думаю, что WBC проделывает невероятную работу со своей антидопинговой программой, вынуждая всех бойцов участвовать в ней под угрозой исключения из рейтингов. Но я также хотел бы некоего переключения на «вторую передачу». Я хочу видеть наказание провинившихся. Я хочу видеть, что если кто-то использовал допинг, то он получает не только временную дисквалификацию, но и угрозу быть дисквалифицированным на неопределенный срок. Ну или какой-то штраф, — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

На данный момент Уайлдер втянут в судебную тяжбу с Александром Поветкиным. Команда Деонтея Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск о защите чести и достоинства своего боксера на $ 34,5 млн. Со стороны Поветкина в суде выступил голландский специалист Дауэ де Бур, данные которого подтверждали, что россиянин употреблял мельдоний до внесения этого препарата в список запрещенных (до 1 января 2016 года).
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Новости Бокса

Чемпион мира по боксу Уайлдер призвал ужесточить наказание за допинг

Чемпион мира по боксу Уайлдер призвал ужесточить наказание за допинг

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер призвал к ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсмена приводит портал Boxingscene.
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