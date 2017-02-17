Непобежденный казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев узнал имя следующего соперника
Обладатель поясов WBC Eurasia и
WBA-NABA USA во втором полулегком весе Бекман Сойлыбаев (9−0, 4 КО) узнал имя следующего соперника.
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Как сообщает официальный сайт промоутерской компании Diamond Ring, им станет опытный мексиканец Марио Антонио Массиас. Бой пройдет по правилам восьми раундов и состоится 10 марта в городе Тустин (штат Калифорния, США).
31-летний Массиас выступает в профессионалах с 2005 года. На его счету 49 боев, в которых он одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел 21 поражение. При этом 14 поединков Массиас проигрывал досрочно.
В декабре 2011 года Массиас дрался за пояс WBA в легчайшем весе, а в 2014 году вышел на ринг в статусе обязательного претендента на пояс WBC, но эти решающие поединки мексиканец проиграл.
Сейчас Сойлыбаев находится на в
«Очень рад, что скоро мне предстоит выйти на ринг. Долго ждал этого момента, так как последний свой бой провел в мае прошлого года. К сожалению,
На профессиональном ринге 26-летний Сойлыбаев дебютировал в 2014 году. На данный момент он провел девять боев, в которых одержал девять побед (четыре нокаутом). Его четыре поединка прошли в Украине, столько же — в США, а еще один — в Казахстане.
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