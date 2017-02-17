Непобежденный казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев узнал имя следующего соперника

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Как сообщает официальный сайт промоутерской компании Diamond Ring, им станет опытный мексиканец Марио Антонио Массиас. Бой пройдет по правилам восьми раундов и состоится 10 марта в городе Тустин (штат Калифорния, США).

31-летний Массиас выступает в профессионалах с 2005 года. На его счету 49 боев, в которых он одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел 21 поражение. При этом 14 поединков Массиас проигрывал досрочно.

В декабре 2011 года Массиас дрался за пояс WBA в легчайшем весе, а в 2014 году вышел на ринг в статусе обязательного претендента на пояс WBC, но эти решающие поединки мексиканец проиграл.

Сейчас Сойлыбаев находится на в Лос-Анджелесе, где работает на сборах под руководством американского тренера Эрика Брауна.

«Очень рад, что скоро мне предстоит выйти на ринг. Долго ждал этого момента, так как последний свой бой провел в мае прошлого года. К сожалению, из-за травмы руки долго не мог тренироваться. Но сейчас уже полностью готов снова радовать казахстанских болельщиков, — признается Сойлыбаев. — А соперник достаточно опытный. Был претендентом на чемпионские пояса. Но мы с моим тренером Эриком Брауном, уверен, найдем ключ к победе. С предвкушением жду 10 марта».

На профессиональном ринге 26-летний Сойлыбаев дебютировал в 2014 году. На данный момент он провел девять боев, в которых одержал девять побед (четыре нокаутом). Его четыре поединка прошли в Украине, столько же — в США, а еще один — в Казахстане.