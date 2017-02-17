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https://sport.mail.ru/news/boxing/28807890/
17 февраля 2017, 11:19 | Бокс | ТАСС

Чемпион мира по боксу Уайлдер призвал ужесточить наказание за допинг

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер призвал к ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсмена приводит портал Boxingscene.

По мнению американца боксер употреблявший допинг должен нести серьезное наказание например пожизненная дисквалификация. Увеличить
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В начале февраля в суде Южного округа штата Нью-Йорк прошли слушания по делу между российским боксером Александром Поветкиным и Уайлдером. Причиной судебной тяжбы стал несостоявшийся между боксерами поединок. Планировалось, что он пройдет в Москве 21 мая 2016 года, однако, бой был отменен, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы мельдония. По итогам заседания присяжные постановили, что Поветкин принимал мельдоний в период, когда он уже был запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Это ужасно для спорта, и я надеюсь, что будет сделано больше, прежде чем допинг погубит бокс, — сказал 31-летний американец. — WBC проделал невероятную работу в этом направлении, но мне хотелось бы видеть более суровые наказания. Чтобы боксер, употреблявший допинг, знал, что он может быть не только отстранен, но и, может быть, дисквалифицирован пожизненно. Или обязан заплатить крупный штраф, что-то вроде этого».

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге — 37 побед (36 нокаутом).
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