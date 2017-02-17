Чемпион мира по боксу Уайлдер призвал ужесточить наказание за допинг
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер призвал к ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсмена приводит портал Boxingscene.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В начале февраля в суде Южного округа штата
«Это ужасно для спорта, и я надеюсь, что будет сделано больше, прежде чем допинг погубит бокс, — сказал 31-летний американец. — WBC проделал невероятную работу в этом направлении, но мне хотелось бы видеть более суровые наказания. Чтобы боксер, употреблявший допинг, знал, что он может быть не только отстранен, но и, может быть, дисквалифицирован пожизненно. Или обязан заплатить крупный штраф,
Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге — 37 побед (36 нокаутом).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter