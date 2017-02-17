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https://sport.mail.ru/news/boxing/28807669/
17 февраля 2017, 11:06 | Бокс | Чемпионат.com

WBA не санкционировала бой между Солисом и Чарром

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) опровергла информацию о том, что якобы санкционировала поединок, в котором немецкий супертяжеловес ливанского происхождения Мануэль Чарр (30−4−0, 17 КО) и кубинец Одланьер Солис (22−3−0, 14 КО) сразятся за титул временного чемпиона мира в супертяжёлом весе, сообщает BoxingScene.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Солис и Чарр разыграют пояс WBA 11 марта в Бонне (Германия). Однако странность состояла в том, что Солис на данный момент даже не входит в рейтинг WBA.
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