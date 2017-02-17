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Спортсмен опубликовал ссылку на страницу Геннадия в твиттере в ответ на публикацию Golden Boy, рекламирующую предзаказ билетов на поединок Канело с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Тем самым Роман намекнул, что такой бой был бы ему более интересен.