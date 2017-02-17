Чемпион Паралимпиады-2014 призвал устроить бой Головкин — Альварес
Американский чемпион Паралимпиады-2014 в Сочи,
следж-хоккеист Рико Роман призвал компанию Golden Boy Promotions организовать бой Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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Спортсмен опубликовал ссылку на страницу Геннадия в твиттере в ответ на публикацию Golden Boy, рекламирующую предзаказ билетов на поединок Канело с Хулио Сезаром
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