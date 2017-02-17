Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28807036/
17 февраля 2017, 10:19 | Бокс | Sports.kz

Чемпион Паралимпиады-2014 призвал устроить бой Головкин — Альварес

Американский чемпион Паралимпиады-2014 в Сочи, следж-хоккеист Рико Роман призвал компанию Golden Boy Promotions организовать бой Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Американский чемпион Паралимпиады-2014 в Сочи <nobr>следж-хоккеист</nobr> Рико Роман призвал компанию Golden Boy Promotions организовать бой <span class=error>Сауля</span> Альвареса с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмен опубликовал ссылку на страницу Геннадия в твиттере в ответ на публикацию Golden Boy, рекламирующую предзаказ билетов на поединок Канело с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Тем самым Роман намекнул, что такой бой был бы ему более интересен.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Американский боксер назвал Головкина одним из лучших бойцов нашей эпохи

Американский боксер назвал Головкина одним из лучших бойцов нашей эпохи

Американский боксер Дэниэл Роман (22−2−1, 8 КО) в интервью AleetBoxing поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (36−0, 33 КО) и его предстоящем бое с американцем Дэниэле Джейкобсе (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
16 февраля

Вице-президент Golden Boy подтвердил планы на сентябрьский бой Головкина и Альвареса

«Зенит» не сможет подписать казахстанского Месси

Хавьер Молина: «Если Головкин и Канело встретятся сейчас, я ставлю на GGG»