Боксер Поветкин больше не будет приглашаться на судебные заседания
Российский боксер Александр Поветкин больше не будет приглашаться на судебные заседания по допинговому делу, заявил агентству «Р-Спорт» адвокат спортсмена Алексей Карпенко.
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Поветкин в мае 2016 года должен был встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером, но за несколько дней до боя в Москве в пробе россиянина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали Поветкина. На данный момент в
«Поветкин все, что мог, уже сказал, а далее исключительно работа юристов, — сказал Карпенко по телефону, отвечая на вопрос, будет ли боксер еще приглашаться на судебные заседания. — Саша дал показания и сказал абсолютную правду, что в 2016 году не принимал мельдоний. Все анализы и тесты, которые мы анализировали в ходе процесса, это подтверждают. Они абсолютно соответствуют заявлениям Поветкина, что последний раз он принимал мельдоний, когда тот был разрешен, на сборах в Казахстане в условиях среднегорья в
Ранее Карпенко сообщал «Р-Спорт», что сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных, либо просить суд не принимать во внимание их вердикт во время вынесения решения.
«Ходатайство будет подано в течение
Ранее Карпенко сообщал «Р-Спорт», что вторая часть суда начнется не раньше апреля.
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