Боксер Поветкин больше не будет приглашаться на судебные заседания

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Поветкин в мае 2016 года должен был встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером, но за несколько дней до боя в Москве в пробе россиянина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали Поветкина. На данный момент в Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между сторонами боксеров. В понедельник присяжные заседатели вынесли вердикт, что российский боксер принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещен.

«Поветкин все, что мог, уже сказал, а далее исключительно работа юристов, — сказал Карпенко по телефону, отвечая на вопрос, будет ли боксер еще приглашаться на судебные заседания. — Саша дал показания и сказал абсолютную правду, что в 2016 году не принимал мельдоний. Все анализы и тесты, которые мы анализировали в ходе процесса, это подтверждают. Они абсолютно соответствуют заявлениям Поветкина, что последний раз он принимал мельдоний, когда тот был разрешен, на сборах в Казахстане в условиях среднегорья в августе-сентябре 2015 года. В этом и суть показаний, которые Саша дал под присягой на суде. Добавить к этому нечего».

Ранее Карпенко сообщал «Р-Спорт», что сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных, либо просить суд не принимать во внимание их вердикт во время вынесения решения.

«Ходатайство будет подано в течение двух-трех недель, мы над ним сейчас внимательно работаем. После чего это ходатайство будет рассмотрено в срок от месяца до трех, потому что у наших оппонентов будет возможность ответить на это ходатайство. Но каких-то четки сроков процессуально не предусмотрено, как правило, все это делается в озвученные мною сроки в зависимости от загрузки судьи», — добавил Карпенко.

Ранее Карпенко сообщал «Р-Спорт», что вторая часть суда начнется не раньше апреля.